知名連鎖速食店麥當勞是許多外食族的好選擇，不只餐點美味，就連提供的服務也時常讓顧客感到驚喜。有網友分享，他近期發現原來在麥當勞點餐的時候，可以和店員要求「紙包」，不僅食物更方便拿取，也同時達到環保的效果。有相同經驗的網友更是大讚，直說：「大麥克用紙包，爽度真的高！」

網友3日在PTT發文討論，表示自己去麥當勞排隊點餐時，無意間聽到前面的顧客要求「大麥克要改紙包」，網友表示自己從來都沒聽過有這個服務，便如法炮製將自己的餐點，連同加點的雞塊都改為紙包，但「可惜中薯無法改」。

不僅如此，該名網友大力讚揚麥當勞這項服務，好奇發問「什麼時候有的服務？麥當勞怎麼都不推廣啊？」認為用紙包漢堡吃起來非但不沾手，再加上自己隨身攜帶環保杯，真的可以減少產生很多垃圾。

點餐時和店員要求「紙包」，不僅吃漢堡不沾手也更加環保。（圖／擷取自PTT）

這篇貼文曝光後引來許多討論，有網友說「老實說我現在才知道」，但也有人表示「我五年前來台北讀書就有了」、「加菜紙包+1好久了，雖然漢堡醜醜的」、「大麥克紙包爽度真的很高」、「只差收銀機可以直接打出紙包選項，用點餐機的話只能打環保餐具，店員問再跟他說需要紙包」，還有人說，「紙沒大張的所以漢堡都會被壓，但還是比紙盒方便，另外醬、生菜、酸黃瓜、洋蔥都可以免費增加」。