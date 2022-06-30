台股今（30日）走勢震盪，盤中一度重挫逾400點，終場收在14825.73點，失守萬五關卡，呈現慘綠一片，讓投資人哀號遍野，連男星趙正平都不例外；稍早他在臉書貼聯電股的暴跌照片，怒到開譙了！

台股今慘遇空襲，金融、傳產全面趴倒，加權指數終場重挫 414點，收在14825點，創1年半新低；台股精神指標台積電也持續下跌，收在476元，聯電股價更驚見3字頭，來到新低39.15元，下跌1.75元跌幅達4.28%；不過聯電去年9月曾漲到72元，如今雪崩式暴跌至今天收最低，跌幅近45%，讓趙正平氣急敗壞，在臉書曬出聯電直墜式下跌的走勢，怒罵：「有本事跌到9.92我再買一千張…怎樣？」最後還撂狠話：「笑你不敢，笑你跌不到啦！」

此文一出，女星孫淑媚打趣地留言：「槍在手 跟趙哥走 GO！」，其他股友們也紛紛哀號：「我都不看了，反正今年都不會好，坐等明年收割」、「台股已經熊市了」、「會不會因你一句氣話跌到不要不要呀」，也有網友提醒趙正平要沉住氣：「漲停板總在分手後！忍住！」、「勿衝動 股市沒邏輯」、「加油，聯電的狀況跟本身營收真的關係不大，反而是外資提款的問題，只要維持營收狀況，股價也是會回歸正常的」。

聯電股價跌到3字頭，有網友在PTT點出致命傷原因之一：借券賣出餘額大增。據統計，聯電6月22日除息當天起，借券賣出餘額從710,121張，至6月29日衝上772,999張，短短一周暴增62,878張，顯見外資不看好後市，怪不得股價不斷創波段低點。