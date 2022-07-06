陸港股市6日開盤下挫滬指開盤報3,391.03點，跌0.38％。深成指開盤報12,935.42點，跌0.29％。創業板指開盤報2,826.35點，漲0.04％。

盤面上，能源股走勢不佳，A股煤炭股開盤領跌，晉控煤業跌超9％，山煤國際、上海能源、中煤能源、陝西煤業等跌超6％。

A股油氣股同樣開盤走跌，中曼石油、准油股份、中國海油、新潮能源、泰山石油、中國石油等跌幅居前，消息上，國際原油期貨結算價隔夜大跌，WTI原油期貨跌穿100美元關口。

另一方面，A股風電股開盤後快速走揚，大連重工連續四日漲停板，大金重工、金雷股份、日月股份、海力風電、天順風能等漲超5％。半導體股表現強勢，中微公司漲超10％，拓荊科技、北方華創、概倫電子、芯源微、長川科技等多股漲超5％。

香港恒指6日開低0.35％，報21,777.64點；恒生科技指數漲0.14％。理想汽車漲3.8％，阿里巴巴漲3.3％，小鵬汽車漲3％。攜程集團跌超5％，京東跌超3％。

港股新能源汽車股隨後走高，理想汽車、小鵬汽車漲近5％，蔚來漲超3％，廣汽集團漲近3％，吉利汽車、長城汽車、比亞迪股份等跟漲。