美股昨夜收黑、國安基金昨決議不進場護盤，7月台指期今日開盤下跌121點，為14157點，金融期及電子期齊開低。

永豐期貨表示，台指期週一下跌54點至14278點。價差方面，台指期逆價差縮至-62.53點，電子期逆價差縮至-2.02點，金融期逆價差擴至-9.63點。現貨部分，三大法人賣超49.4億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1527口至-2281口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加2891口，使留倉部位轉為淨多單2734口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少725口至-6902口。

永豐期貨表示，整體來看，台股今收上下影線黑K，一度回測5日均線有守，而成交量能較上日大幅縮窄880.13億至1729.13億，由於本週市場持續觀望7/13將公布的美國CPI數據，短期大盤呈現區間整理格局機會較大。