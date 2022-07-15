身負股市安定重責大任的「國安基金」，於本月11日召開例行會議，會後向外宣布結論：不進場護盤。但股市因此項訊息，於12日大跌近400點後，國安基金隨即在當日又召開臨時會議，更改前一天的決定：進場護盤。股市隨之在13日回漲近400點。

決策逆轉 淪為選舉工具

這不僅讓外界跌碎一地眼鏡、大感不可思議以外，也導致部分「空方」投資人遭到斷頭，造成違約交割的後果。不少人質疑，在國內外政經情勢並無大幅變化的狀況下，國安基金竟然會有完全相反的決策變動，難道「基金」已淪為執政黨的禁臠，充當政府影響股市漲跌、操縱選民心理的「選舉工具」了嗎？如果真是這樣，那國安基金其實已變成股市的「不安定基金」，必須痛加檢討、考慮修法防範，甚至討論其存廢之必要。

「國安基金」的全名是「國家金融安定基金」，這是2000年時由行政院提出、立法院通過條例設立，總金額為5000億元，來自行政院各大基金：郵政壽險、勞保、勞退、退撫等和銀行借貸，目的是要讓金融市場穩定，不致造成巨大波動，衝擊社會信心和經濟。但基金進入股市干預的條件相當嚴格，根據《國安基金設置及管理條例》第8條規定，必須是在「因國內外發生重大事件或國際資金大幅移動，並顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」才行。

因此，從2000年成立以來，20餘年間只進行過7次股市干預，最近的10年間只進行過3次，分別是在2011年發生歐債危機、2015年人民幣劇貶帶動亞洲貨幣跟貶和恐慌賣壓，以及2020年3月因新冠疫情嚴重和油價大跌，產生股市大跌之時。對比過去的干預時機，這次的干預並不符合其嚴格條件，決議會在一夕之間完全翻轉，其原因實在耐人尋味。

國安基金原先在11日洋洋灑灑列出三大理由，表示不需進行市場干預：一、外銷出口持續擴大、投資熱度不減；二、上市櫃公司營收創新高、本益比和殖利率皆優異；三、疫情有效控制、有助經濟景氣。股市有實質支撐，投資人要有信心、不必恐慌。但是，「不進場干預」的宣布卻讓12日的股市，在失望性賣壓湧現下，摜破1萬4千點而大跌390點。國安基金遂於當日召開臨時會議，並在晚間宣布說，因股市盤中低點和今年高點比較，跌幅已達25%；近日成交量萎縮，市場信心明顯不足。考量投資人恐慌心理升高，國安基金決定啟動安定市場任務，授權執行秘書視情況執行任務。這個180度大逆轉的決策，讓13日的股市大漲374點，可說完全收復一日前的「失土」。

上沖下洗 政治下指導棋

從11日到12日，從國際到國內之政經情勢，並無大幅震盪，國安基金的說法卻可以完全相反，讓股市在大跌近400點後又回漲近400點，難道全是因為國安基金沒事找事，用兩次相反的宣布，讓股市先跌後漲、大幅動盪？若沒有政治力在後面「指導」，怎會造成如此荒唐的後果？這種短線操作到底是在護誰的盤、安誰的心？國安基金的矛盾宣布直接造成了股市的巨幅波動，國安基金已實實在在成為股市的「不安定基金」，造成許多投資人獲取暴利橫財或遭致巨額損失。就算制度沒有對國安基金究責的設計，難道財政部和國安基金不會因失職而感到愧疚？

依照經濟學的「理性預期」理論，政府的市場干預行為，如果在行動之前被市場得知的話其干預將會無效。前面的7次干預，就有兩次被市場一致認定是失敗的，包括2000年的網路泡沫化和2008年的金融海嘯。因此，若要避免國安基金成為「不安定基金」，就必須力抗政治力介入，並嚴謹地執行其法定任務；而且不該對會議的召開和結論大聲嚷嚷，畢竟，沒被市場預期到的操作才能順利完成任務。