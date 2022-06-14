年底民進黨會派出誰，來挑戰藍營「民調天王」現任新北市市長侯友宜，引發政壇關注。港媒評論指出，傳出民進黨欲徵召在地立委出征，其中又以身為英系，並獲得行政院院長蘇貞張支持的羅致政呼聲最大。對此，國民黨立委李德維與洪孟楷皆認為，羅曾有爭議事件，若派他可見總統蔡英文想鞏固英系權力，屆時中央政府資源將挹注，羅絕對是「不容小看」的對手。

香港媒體《中評社》今日（14）評論表示，根據《鏡週刊》報導，民進黨內部正徵詢新北市在地立委參選市長意願，其中以英系的羅致政獲得了曾任台北縣長的蘇貞昌支持，出線機率大增。

李德維受訪表示，羅致政過去曾爆爭議事件，這對新北市民而言可謂「記憶猶新」，新北市畢竟是台灣最大諸侯，要做並沒那麼容易，若真派羅，就代表蔡英文非常重視她的英系，蔡要在自己任期的最後2年，把自己人馬散布到其他地方，蔡會選擇羅其實還是在於鞏固英系的權力。

身為新北市選區立委的洪孟楷則直言，如果羅致政獲得蔡英文、蘇貞昌力挺參選，代表中央政府的資源會挹注，且蔡、蘇分別在2010年、2018年都曾參選過新北市長，對於新北市的動員組織操盤絕對不陌生，故羅絕對是個不容小看的對手。