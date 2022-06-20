黑心快篩案持續延燒，到底哪個環節出包，讓混充快篩流入市面仍在調查中，不過國民黨台北市議員徐巧芯指出還有更嚴重的問題，各縣市政府接下來準備進行退貨、退款，光高雄市政府的款項就高達9500萬，但大鑫一間只有幾百萬資本額的公司是否能賠償，而這也是先前認為高登小吃店資本額僅200萬，不適合做這麼大額生意的原因，怒斥當時陳時中一副無所謂的樣子，如今卻躲起來了！

徐巧芯今（20）日在中天節目《大新聞大爆卦》表示，各縣市買到許多黑心快篩，如台北市的950萬元、高雄市的9500萬元、台中及新竹等，各縣市政府現在準備要進行追討，要退貨退款，「我就問一家幾百萬資本額的公司，他賠得出來嗎？他有必要賠你嗎？他直接倒閉就好了嘛！」

徐巧芯指出，先前資本額僅有200萬元的高登小吃店，被認為不適合做這麼大額生意的原因也與此有關，而當時衛福部長陳時中還一副無所謂的樣子，但現在真正碰到問題，很多人的錢可能拿不回來，「那公司就倒閉了，他們坐坐牢就出來了，那些錢去了哪裡，你永遠不知道，那我們納稅人的錢怎麼辦？」

徐巧芯表示，昨天指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞才說陳時中免快篩即可出關，結果陳時中今天以快篩兩條線為由未出席記者會，「我覺得他根本就是要躲避，不想要面對這個事情」，狂酸「今天陳時中他躲起來了！」