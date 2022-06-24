傳民進黨7月徵召選台北市長 陳時中回應了

縣市長選舉腳步逼近，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中時隔2周，今日終於出席疫情記者會。外傳民進黨擬在7月徵召陳時中參選台北市長，遭民進黨否認。不過今日仍有媒體詢問陳時中月底之前是否能搭上徵召的「火車」？陳時中未正面回答，僅說「火車其實現在不多，現在都是高鐵什麼的比較多。」

陳時中年初被問及參選台北市長一事時強調要先「看到曙光」，所謂的看到曙光，即在常規的運作下就能控制，並且經濟、社會正常化。如果到了要登記選舉時，又看不到曙光，連基本的任務都沒有做到，那他就沒有選舉的資格，他現在想的是防疫、食安，其他還有很多事情要做好。他也比喻，自己不會坐在月台等著火車開，而是要等到事情都做完了，才會去坐火車，火車開了就祝福他。

近期民進黨傳出將在7月徵召陳時中參選台北市長，不過民進黨發出聲明否認。今今有媒體詢問陳時中，月底是否能搭上徵召的「火車」、誰接手指揮官？陳時中回應，「我想我們就先不要回答這些問題，而且火車其實現在不多，現在都是高鐵什麼的比較多。