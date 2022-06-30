對於外傳開出條件轉戰新北的說法，爭取民進黨台北市長提名的林佳龍今天再度反駁，強調這是非常嚴厲的指控，要求散播這種不實說法的媒體道歉。對於他之前說陳時中「仇恨值」較高，他解釋，這是大數據對負面情緒聲量用的中性名詞，並非指被仇恨，若因此造成誤解，他願意向陳時中致電說明清楚。

前交通部長林佳龍爭取民進黨提名參選台北市長，卻有黨內放出給媒體指他開條件轉戰新北，但黨政高層無法接受。林佳龍今天表示，這種說法是非常嚴厲的指控，他從政以來，從來沒有任何交換條件，有困難都是在第一線面對。

對於該媒體指稱其消息來源來自民進黨高層，林佳龍表示，民進黨發言人都已澄清，若該媒體有所本應說出消息來源是誰，否則相關的三方都否認，該媒體和主持人就應反思作出道歉，因為這涉及到政治人物形象和長期人格，如此的誹謗非常嚴重。

他說，民進黨並未徵詢他選新北，常有人用「黨政高層內定去哪」這是不好的現象，事實上並沒有人協調他要去哪裡，而是就整體布局交換意見，也沒有內定要協調誰去哪，民主政治就是勇於表達和傾聽意見，不要說不扮演什麼角色就是不配合協調，民進黨有很好的文化來決定人選，在此之前可以百家爭鳴，決定之後就團結爭取勝利。

對於蔣萬安公布競選LOGO「你＋台北就是無限」，林佳龍認為，這LOGO很像他之前提的， 希望候選人提LOGO儘量視別混淆，能夠有自己清楚的識別系統，把它當作一場創意比賽，不要抄襲也不要混淆。

至於之前他提到衛福部長陳時中的民調中，仇恨值比較高，林佳龍澄清，仇恨值是媒體用的名詞，並不是指仇恨而是負面和情緒聲量，他可能說法不夠清楚而引起誤會，主要是從選戰攻防去看，爭議性大的是守方，能提願景的是攻方，最近因為防疫引起政治口水，難免正反聲量都會大，如果因此引起誤解，他會跟陳時中打電話致意說明。

他解釋，仇恨值是媒體講大數據中負面情緒聲量中的比值，因為防疫期間，挺的人就捍衛其言論，反對的人又強烈的攻擊，這是中性名詞並沒有某個人是否被仇恨的意思。