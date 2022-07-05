日本桌球天后福原愛和江宏傑宣布離婚滿一年，日前江宏傑受訪，坦言福原愛有計畫來台探訪家人，實際日期為了保護家人選擇保密不說，但近日，有日媒訪問到福原愛本人是否要來台看家人？她不做回應，她的公司更是直接打臉江宏傑說法，「沒有聽說過她要去台灣的事」。

福原愛去年離婚前被拍到和橫濱男出遊，兩人雖否認不倫，但橫濱男的前妻證實兩人離婚主因和福原愛有關，去年底福原愛和橫濱男雙雙離婚後便正式開始交往，近日《女性自身》周刊報導，福原愛和橫濱男近來忙談戀愛，工作量減少，但出入仍相當奢華，搭的是百萬名車，兩人更同居在約78坪大約3億日幣（約6600萬台幣）的豪宅。

江宏傑先前預告福原愛有來台計畫。（圖／達志影像）

周刊直擊，福原愛曾和橫濱男一同拜訪支持兩人的大陸金主，兩人似乎已經形影不離，而江宏傑日前坦言，福原愛常和家人視訊，有意來台探望家人，但站在保護家人立場，「就算知道也不會說」，看似一家人終於有望同框，但日媒問到福原愛這方時，卻被拋出相反的回答。

福原愛當時對此封口，僅透露：「請去問我的經紀公司」，又問是否打算再婚？橫濱男快閃離開，沒正面回應，轉而求證福原愛的經紀公司，高層竟回應沒聽說福原愛要去台灣的計畫，又指出福原愛目前在大陸有許多工作計畫，之後將出席中日邦交正常化50周年的活動，間接駁斥被封殺傳言。