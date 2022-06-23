日本桌球天后福原愛和江宏傑去年7月宣布結束婚姻，兩人各自恢復單身後，福原愛從去年底起就未回台灣探親，近日江宏傑首度承認福原愛有計畫暑期回台，但具體時間還不確定，就算知道江宏傑也不打算說，而福原愛稍早首度開腔，曬出過去比賽時的照片，稱今天是奧林匹克日，「看到這些照片想起來的全部都是在背後支持我的人。特別珍貴的回憶我的記憶中的寶貝們」。

福原愛去年初因東京奧運回到日本，之後她與江宏傑的婚姻就全面崩壞，先是女方在節目上強調有意回日發展，接著又被拍到和外型高帥的橫濱男出遊，她堅稱兩人之間絕無不倫，雖進同一家飯店卻是入住不同房間，而橫濱男去年底也離婚，男方正宮更證實兩人離婚主因與福原愛有關。

福原愛傳出要回台灣，今上午發文回憶奧運戰績。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara微博）

對此，在台灣全力忙工作和營運桌球館的江宏傑總未正面回應，近日出席公益活動坦言，家人在與福原愛視訊時有問她為何不回台，但福原愛總稱工作忙碌，最近開始有心力討論來台灣的事情，江宏傑也認為福原愛該享有應有的權利，就算之後家人計畫到日本過暑假，江宏傑也不會排斥。

至於福原愛回台的時間，江宏傑強調為了保護家人，「就算知道，我們也不會跟你們說」，而福原愛今早因奧林匹克日有感而發，回憶2004年參加雅典奧運、2008北京奧運、2012年倫敦、2016年里約，最後特別標記了私人教練湯媛媛的名字，稱是「記憶中的寶貝們」，謝謝這些人在背後的支持，引來粉絲回：「愛醬的四屆奧運會，慶幸我是見證者！加油！」、「加油繼續新的征程」、「以前的瓷娃娃真是卡哇伊」、「我們永遠支持你」。