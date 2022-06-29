高雄1名密醫只有高中學歷，明知自己沒有合法醫師執照，擅自幫病患以手術1顆痔瘡新臺幣3,000元之代價，之少幫5位患者割痔瘡，其中1位還是奧運選手，法官依非法執行醫療業務罪，處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元，再併科罰金35萬元，且沒收犯罪所得10萬7千元。

據判決書指出，高雄市一名密醫明知自己未取得合法醫師資格，不得擅自執行醫療業務，竟仍基於違反醫師法之犯意，於108年2月13日起為病患施行痔瘡手術，高雄市政府衛生局會同警方於110年10月實施聯合稽查時見密醫正在為病患上藥，且後方還有患者在在等候看診，當場將人逮捕送辦。

密醫在法官審理時承認痔瘡是算顆的，手術1顆是新臺幣3,000元，法官認定密醫至少幫5位患者手術，其中1位還是奧運選手，將3位病患手術所得合計為107,000元全部沒收，還有1名病患向密醫提起民事訴訟，要求賠償87,000元，含醫療費用43,000元，但因密醫已將犯罪所得即醫療費用43,000元，也已退還另1名病患手術費37000元，故不沒收這2部分之犯罪所得。

法官考量密醫坦承犯案，僅高中畢業，曾至大陸地區讀醫學院，現無業，靠老人津貼及殘障補助生活等，又將醫療費用返還患者，案經上訴後，高雄高分院法官依非法執行醫療業務罪，處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元，再併科罰金35萬元，且沒收犯罪所得10萬7千元。