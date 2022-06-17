今天在卡達體操亞錦賽傳來好消息，中華體操男子代表隊成功拿下團體賽銅牌，確定奪得年底英國世錦賽的入場券，同時也前進2024年巴黎奧運資格賽，他們順利達成教練林育信所設下的目標，而且還超乎預期，在「鞍馬王子」李智凱、「亞洲貓王」唐嘉鴻率領下，拿到絕佳的成績。

中華體操隊在去年東京奧運後更受到矚目，其中李智凱在鞍馬決賽力奪銀牌，並在今年三月登上鞍馬世界排名第1的寶座，靠著這股氣勢，他於本次卡達亞錦賽亮相，這也是他東京奧運後首次參加國際賽，昨天在資格賽拿下鞍馬第1晉級今天的決賽。

此外男子組其他成員唐嘉鴻、洪源禧、徐秉謙、曾為聖、林冠儀穩定發揮，幫助中華隊順利摘下男子團體賽銅牌，比教練設定的第5還好。而女子組方面則由丁華恬、麥劉湘涵、賴品儒、陳芊恂、林宜蓁出賽，昨天於女團跳馬拿下37.400分、高低槓37.633分，以75.033分暫居成隊第4。