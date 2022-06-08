外型甜美的「證件妹」吳佳穎在《Sports會客室》分享射擊生涯的小故事。

外型甜美的射擊選手吳佳穎，顏值、實力兼具受到台灣運動迷關注，今年3月出征埃及世界盃，是她自去年東京奧運後首場國際賽，面對新賽制挑戰下，她和隊友余艾玟、「辣媽」田家榛在女子10公尺團體賽勇奪銅牌，為年底世錦賽增添信心，並放眼2024巴黎奧運奪牌。

曾是跆拳道選手的吳佳穎，高中二年級結束跆拳生涯，「會轉換運動項目的原因主要是升學，那時候想考警察大學，跆拳、射擊、柔道可以加分，因為跆拳身材比較嬌小的我沒有身材優勢，所以選擇了射擊。」

成為射擊選手後，吳佳穎訓練2年就成為2011年深圳世大運國手，當時選手證的證件照令人驚豔，獲得了「證件妹」別名，她說：「蠻意外的，當初會拍那張證件照，是因為護照要更新、到高雄家附近的照相館拍新照片，選手證也用那張。聽說還有媒體採訪相館，所以老闆也知道那張證件照紅了。」

不過去年東京奧運，剛好護照10年使用期限到期，為了證件照，吳佳穎又拍了新的照片，這次不是專業攝影師，而是手機，「那時候想說大家都用APP自己拍，我也試試看，沒想到還蠻成功的，我就把檔案寄到專業的沖洗店，請他們幫我洗出來。」吳佳穎補充，因為當時射擊隊都在北部公西靶場集訓，直接就近找照片行沖洗，不是「證件妹」神照的原店家。

笑容甜美的「證件妹」吳佳穎原本是跆拳道選手，高中才改練射擊。（郭吉銓攝）

拿起手槍、瞄準目標，吳佳穎從甜姐兒變成狙擊手，每一發子彈努力朝靶心射進，第一次在國際賽奪牌恰巧是末代東亞運，她回憶道：「記得是2013年的東亞運動會，我那屆是最後一屆，後來就沒了這項運動會，還好有把握最後一屆機會拿到牌。」

去年東京奧運是吳佳穎選手生涯第二度登上奧運殿堂，並在女子25公尺手槍和田家榛一同晉級決賽，最終雖然無緣站上頒獎台，但總排名第5創下個人及中華射擊隊在夏季奧運的最佳成績，令她當場就紅了眼眶，「其實那時候是我蠻感動的，很謝謝大家的支持，讓我可以一路戰到那個時候，但是我不是那種大哭，就很感動、有點激動。真的在比賽後哭是很年輕選手時候有過，當時心想：『啊！我怎麼打那麼爛！』」

3月份的埃及世界盃，吳佳穎和隊友體驗了新賽制的刺激，她表示，之前出國比賽頻率算是蠻密集的，但現在因為新冠肺炎疫情，去年7、8月東京奧運後隔了好幾個月才又出國，內心蠻興奮也蠻緊張的，也擔心有染疫風險，酒精、酒精擦不離手，很順利全隊平安回國，也透過這場賽事針對年底的世錦賽做熱身及熟悉場地，畢竟世錦賽是能為2024巴黎奧運拚搶參賽積分的重要賽事，大家都很重視。

吳佳穎在東京奧運射擊締造平我國隊史的最佳名次。（中央社）

談到未來期許，吳佳穎盼2024巴黎奧運進前3奪牌。而台灣運彩挹注運動發展基金，用於推動優秀選手的黃金計畫，讓吳佳穎特別有感的「福利」，就是出國參賽有更多後勤支持，「之前對我們來說，像商務艙就比較遙不可及，除非有航空公司贊助。而且以射擊隊來說，很多航空公司根本不載的，因為裝備有槍枝也絕對會超重。現在的話代表隊也有很多物理治療師、體能訓練師來協助我們做訓練。」

民眾每買100元的台灣運彩，就有10元會自動挹注到運動發展基金，作為政府培育運動人才及協助運動產業發展的用途，幫助我國好手締造佳績，2014年至今已累積挹注運發基金逾280億，讓民眾投注運彩的同時，也能為台灣的體育運動發展做出貢獻。