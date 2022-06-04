一場超過3個月的俄羅斯侵略烏克蘭戰爭舉世關注，期間引起許多人拿台海危機相提並論，紛紛對未來感到憂心，從中借鏡也使台灣如何加強防禦的話題越炒越熱。路透社採訪團隊親臨台灣一家戰鬥技能培訓中心，發現參加射擊課的人數增加了2到3倍。受訪者認為未來不排除大陸的威脅，一致認為提前做好準備才是上策。
根據路透社1日報導，俄烏戰爭使北京政府重新思考對台動武的問題，外界憂心兩岸爆發軍事衝突的風險將提高，危機意識抬頭，國內恢復徵兵制的聲浪四起，國防部也表示一切都在研擬中，必要時將適度延長義務役。除此之外，這也讓許多不曾摸過槍、上過膛的台灣人決定採取行動。
「俄烏戰爭爆發後，這3個月以來關於軟氣槍的射擊課程詢問度破表，預約人數幾乎多了2至4倍。」
極光訓練執行長江宇斌（Max Chiang）表示愈來愈多人想學習射擊課程，很多人甚至從來沒碰過槍，他們擔心大陸趁著西方國家全心支持烏克蘭抗俄而分散注意力，加強對台的施壓與威脅。報導指出，不過目前北京政府並無任何異常武力行動。
一名39歲學員、全職刺青師的他表示，「我想學會一些戰鬥技能，不只是如何拿槍，而是對於發生緊急情況時的臨場反應。」他接著說，「我相信大部分的人都不想打仗，我也不想，就怕有萬一，所以才決定來這裡做好心理準備。」
另一名從事導遊工作的學員則攜伴報名，他說道，「俄烏戰後使防禦性武器的重要性更為迫切，現實是對岸的威脅只會一直存在。」
除了射擊訓練，國內一些政治學者也提出「生存計畫」，如何在連續好幾天沒水、沒電的情況下活下去至關重要。
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