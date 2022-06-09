俄烏交戰已經進入第4個月了，每天都在看關於這方面的新聞，引發以下的幾點聯想：

1.這埸戰爭已經顯示，它不是一般的單打獨鬥，而是以美國為首的歐盟對俄羅斯的圍攻，讓全球第三世界的國家，都看清楚了自己如果還在此時此刻對俄羅斯落井下石，將來自己也必然會死無葬身之地，所以大家對於美國要求的選邊站隊都興趣缺缺。

2.俄羅斯在戰場上的表現，雖然不如大家預期的那麼神速，但他們穩紮穩打的戰術還是得到了一定程度的成功，現在馬立波這塊硬骨頭已被啃下，盧甘斯克和頓內茨克也即將被俄羅斯完全掌控，亞速海成為了俄羅斯的內湖，「特別軍事行動」的目標已經基本完成。

俄軍之所以不夠「神速」，可能是普丁大帝的「拖刀計」，故意慢慢打，看看誰怕誰；慢慢打對俄羅斯有許多好處：可以不累壊俄羅斯的軍工企業，可以讓烏克蘭的難民潮吃光歐盟各國的糧食，可以拖跨歐盟各國的經濟；貨幣戰爭是「貨」與「幣」之間作出較量，俄羅斯擁有的是「貨」（能源，糧食），而歐盟各國擁有的只是「幣」（虛無飄渺的紙條），慢慢打可以讓歐盟各國通脹指數暴增，「貨」與「幣」的較量天秤自然會向「貨」的一方傾斜。

3.烏克蘭總統澤倫斯基，以戰爭「苦主」的身分，向歐盟各國要求援助，他說除了希望各國提供飛機大炮的先進武器系統之外，還希望歐盟各國提供每個月的基本開銷需要50億美元，重建工作需要6000億美元⋯⋯；東歐各國本來就是一群「苦哈哈」，德法義等西歐富國心中也都有各自的「小九九」；烏克蘭駐德大使在他的推特上發表一張「蝸牛背上貼著一顆子彈」的圖片，下面他的留言是「德國援助烏克蘭的武器已在路上」，由這位大使圖文並茂的推文可以看出歐盟各國援助烏克蘭目前的處境。

4.烏克蘭在俄烏戰爭初期的精氣神是值得大家敬佩的，和俄羅斯打得有來有往，給歐盟各國帶來了鼓舞和希望，於是大夥一起紛紛加注，認為只要自己多加一點力氣就可以把俄羅斯推向萬劫不復的深淵；他們沒有想到普丁大帝足智多謀，屢屢以奇招反制，使歐盟在經濟戰上無法取得進展；自從俄軍攻克馬立波後，烏軍士氣開始下滑，已經有成建制式的投降出現，歐盟許多國家可能已意識到烏克蘭的「朽木不可雕」，加上澤倫斯基獅子開大口的求援方式，使得歐盟各國會越來越吃不消；俄烏之戰再繼續下去，烏克蘭將會很快感覺到中國那句俗話「久病無孝子」的精髓。

5.在這次的俄烏戰爭中，意外的讓馬斯克從局外人變成了局內人，原因是傳聞他的星鏈衛星系統提供衛星定位資訊，幫助烏克蘭擊沈了俄羅斯號旗艦和射殺了幾位俄羅斯將領；俄羅斯已經發出警告要用雷射武器擊落他的衞星，馬斯克亳不懼怕回嗆説他有辦法可以使俄羅斯發射的導彈回到原點；馬斯克的囂張自然有他的底氣，他們的 SPACE-X 運送火箭可以回收，降低了發射成本，衞星本身重量輕，成本也不高（每顆衛星約在50萬美元左右），所以可以一箭多星；現在他們只發射了2400多顆衛星，其功效已經讓全世界震驚了，而他們最終目標是要在地球上空300公里至1100公里的低軌太空再裝上4萬5000顆衞星，大家想想那是個什麼場景？

前不久，星鏈衛星差一點撞上了中國的太空站，面對星鏈衛星的強大威脅，中國在發展自己衛星系統的同時，發展多種有效攻擊手段和反制措施是有必要的。如中國已經啓動了一個名為「星網」的項目，以提供全球範圍的互聯網接入。馬斯克能有今天，完全靠中國給他的財政支援，才能從被華爾街做空的窮途末路，鹹魚翻生一躍成為全球首富，他自然對中國充滿了感激，對於中國政府的效率和中國人民的勤奮讚不絕口，但他的 SPACE-X 公司如今已經和美國國防部簽約，而且另有13個國家投資其中，所以新聞報導中有中國為了保護自身的太空安全，做足了擊毀星鏈系統的準備工作，也不足為怪。

不可否認，馬斯克是當今世界的一號奇才，但他的特斯拉連續幾年全球銷售量第一（每月5萬4000輛），已經在今年被中國比亞迪取代（每月9萬3000輛），可見馬斯克產品所向無敵的神話是不可信的，筆者相信「星網」絕對有超越「星鏈」的那一天。

6.中國長期以來都是烏克蘭的最大貿易夥伴，中國在武器改良方面也曾得到烏克蘭的大力協助（航空母艦和重型馬達），而且還有許多烏克蘭的科學家和軍工專家都在中國就業，所以俄烏開戰初期，大陸網友支持烏克蘭的人數遠遠超過支持俄羅斯的人數，直到最近他們認清了「唇（俄羅斯）亡齒（中國）寒」的道理之後，支持俄羅斯的人才逐漸回升。

烏克蘭政府對中國政府在俄烏交戰中的立場心中雖有不滿，卻從來沒有惡言相向，而且好幾次有意無意的談話中表示他們願意接受中國當俄烏之間的「和事佬」。目前的俄烏戰爭，俄羅斯已經明顯佔了上風，前幾天季辛吉在達沃斯論壇上表示「烏克蘭應該承認東部地區的現況來換取和平」，澤倫斯基也表示願意和普丁見面會談，筆者認為中國政府應該憑著與俄烏雙方的良好友誼，順水推舟，勇敢的站出來促進俄烏和平談判，如果成功，不但是俄烏兩國人民之福，也是世界人民之福，中國將會在世界歷史上留下光輝的一頁，善哉！⋯⋯善哉！

（作者為中美論譠社理事）

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