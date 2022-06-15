行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中與歐洲議會代表團在WTO第12屆部長會議期間進行雙邊會談。歐洲議員指出，台灣是一個自由、公平及遵守貿易規則的貿易夥伴，企盼與台更進一步深化貿易等合作關係。鄧則呼籲，台歐盟應攜手強化半導體領域內相關智慧財產權保護合作。

我駐WTO代表團表示，鄧振中於6月14日偕我常駐世界貿易組織大使羅昌發與歐洲議會貿易委員會主席Bernd Lange一行舉行雙邊會談，雙方就WTO議題及強化台歐盟關係等交換意見。

鄧振中首先感謝歐洲議會對台灣的支持，特別是支持台歐盟締結雙邊投資協定。鄧說，台歐盟在許多議題上的立場一致，雙方亦同屬民主陣營，應攜手強化半導體領域內相關智慧財產權保護。台灣亦將持續研發半導體，維持技術領先優勢。

Lange表示，台歐盟夥伴關係十分重要，同意雙方在半導體等優勢產業下合作應持續強化；歐盟認為台灣是一個自由、公平及遵守貿易規則的貿易夥伴，企盼與台灣進一步深化貿易等合作關係。

歐方針對如何增加台商赴歐投資（特別是半導體產業）提問，鄧振中則表示，希望先進行業者間研發合作，並增加雙邊業者瞭解。

我駐WTO代表團表示，歐方議員特別強調人權議題的重要性；並認為WTO亦需處理環境保護及其他重要社會議題，並指出在WTO框架下電子商務議題重要性。

羅昌發補充解釋，我國非常重視人權，在未參加人權公約的情形下，仍透過制定人權公約執行法及透過憲法解釋，將國際人權標準納入國內體制；另WTO漁業補貼協定如果通過，將彰顯WTO處理重要「非貿易議題」的角色。

另針對WTO議題，我駐WTO代表團表示，雙方均盼WTO會員能遵守多邊貿易規則，該次MC12能在漁業補貼協定、WTO（含爭端解決機制）改革、因應疫情及糧食安全等議題達致共識，證明WTO價值及重要性。

我駐WTO代表團說，雙方就人權、環保、電子商務、漁業補貼等議題，以及強化台歐盟雙邊關係，尤其是經貿投資合作關係等交換意見。鄧振中並邀請歐洲議會議員赴台參訪。雙方均盼未來有更多對話機會。