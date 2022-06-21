遠東國際商業銀行今日舉行股東常會，由董事長侯金英主持。遠東集團董事長徐旭東強調，遠銀將強化與關係企業合作，像是跟遠東百貨跨業合作，甚至是生產機構的延伸，藉此推進海外跨境業務，並傳達深耕數位金融佈局之階段成果，以及以永續治理領航、追求長期穩健增長目標的營運計畫。

遠銀去年持續虛實整合，並進深耕利基品牌，其中Bankee社群銀行與遠傳攜手首辦開放銀行Open API業務、與亞東證券合作一站式雙向開戶申請，存款餘額年增104％，確立成長曲線；服務離櫃率及數位獲客率等兩大數位轉型指標，分別站上94％及51％的高檔。

除虛擬通路，實體金融則以精品銀行定位，持續導入音樂分行、故事分行等精緻化集客據點；以「十樂」為價值品牌的財富管理則結合智能科技，架構高端與普羅客戶各得其所的專業服務，並整合高齡化社會需求，規劃樂齡安養信託等解決方案，推出首年即創佳績。

個人金融與數位金融亦因創新表現，獲海內外10家專業機構頒發15項大獎肯定。重點發展之一的法金海外業務，伴隨佈局東協的第二個據點—新加坡辦事處啟動，去年第四季跨境聯貸案籌組連續達陣，一掃疫情干擾，營運重新加速。此外，金融市場業務在國內外債券部位增加之下，所貢獻之投資及債息收益亦有所成長。

遠銀亦積極佈局綠色金融，導入氣候相關財務揭露(TCFD)，承作全臺首座地熱發電廠專案融資，綠色授信累計餘額成長13％；為協助身心障礙同胞自立，除雇用有成年喜憨兒及視障人士，亦透過發行愛心卡，累積捐款伊甸基金會超過五千萬元。

展望今年經濟景氣，遠東商銀總經理周添財認為，在動盪中福禍相倚，一方面可望因與病毒共存及邊界開放帶來復甦動能，以及因升息擴大利差收益；另一方面，進入升息循環也衝擊投資市場，加上俄烏戰火未熄、通膨著陸力道等諸多作用力齊發，經營團隊審慎以對，以敏捷動態管理為新常態，而為使資本充足以支應業務擴量空間，計畫於下半年辦理普通股現金增資，並調整使更多資產獲得利率調升的覆蓋。

周添財認為，財富管理業務則掌握富裕客層進入升息循環與高齡社會之資產配置商機；而小資首選的Bankee社群銀行，在首季的存款餘額進逼70億元大關，將持續連結新創業者及遠東關係企業，擴大金流服務場景，並規劃延伸線上投資、線上借貸等服務，以及納入微型企業客群，以順勢推升Bankee的成長動能；另一方面則同步加速全面流程數位化之進程，以提升生產力及成本效率。