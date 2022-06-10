擁有百萬粉絲的Youtuber「理科太太」（本名：陳映彤）和台裔美籍的藥劑師「理科先生」John結婚5年，育有一子，去年11月爆出婚變震驚不少粉絲，理科先生當時為了打離婚官司回台，今年2月宣布暫時離開台灣，隔了4個月後，今(10日)稍早理科先生無預警在IG限時動態透露再度回到台灣，目前正在隔離，很想念兒子，他也罕見大讚台灣一特點讓他覺得很方便。

理科太太和老公當年交往不到1年便奉子成婚，婚後才知道理科先生有憂鬱症，理科太太當時為了照顧老公放下工作半年多，沒想到自己也病倒，後來她發文意有所指稱有人稱有理由不看小孩，去年底認了尋求過婚姻諮商，但最終決定離婚。

理科先生無預警回台。（圖／翻攝自likejohnwu IG）

去年11月理科先生回台見兒子及家人，並出席與理科太太的離婚官司庭審，當時女方經紀人強調，遠距離並非離婚主因，雙方是在和平、理性的評估下，才做了離婚決定，2月理科先生宣布暫時回到美國，想到將有一段時間無法見到兒子，直言會是一段艱難的時光，沒想到他今便閃電回台，更坦言等不及再次見到兒子。

理科先生大讚台灣外送食物平台方便。（圖／翻攝自likejohnwu IG）

雖然婚姻破裂，理科先生強調不希望讓兒子必須得在父母之間做選擇，「我會努力讓Mile感受到他父親的愛，因為愛能克服一切」，稍早他發限時動態宣告已經回來台灣，還自曝身材發福，要趁隔離期間好好健身鏟肉，又大讚台灣外送食物平台超方便，求問網友中壢火車站附近有什麼美食，間接透露目前人在中壢的某飯店隔離。