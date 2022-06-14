新冠肺炎仍在全球肆虐，不少毛小孩也因此跟著受苦。大陸上海一隻小狗因為飼主雙雙確診，展開了「獨自隔離19天」的生活，其他家人透過監視器鏡頭，看到狗狗落寞的背影都心疼不已，然而牠相當乖巧，不但沒有搗蛋、弄亂家裡，還會窩在籠子裡睡覺，影片曝光後引發話題。

這隻小狗名叫咖啡，飼主是女網友朱禕禕的外公、外婆，然而不久前2人因為確診新冠肺炎，被轉移至方艙醫院，其他家人也無法過去幫忙照顧，導致咖啡必須獨自待在家中，由於外公、外婆不知道會離開多久，因此在走之前倒了大量的飼料和水，並把水龍頭打開一個小口，還拜託居委會替咖啡送點食物，以免牠餓肚子。

在這段期間，朱禕禕每天都會透過監視器鏡頭觀察咖啡、和牠說說話，試圖安撫牠的情緒。從影片中可以看到，咖啡雖然有點悶悶不樂，但仍相當乖巧，沒有破壞家裡的任何東西，肚子餓了就會吃飼料、喝水，如果要睡覺也會主動回到籠子裡，有時居委會和鄰居也會丟些食物到家裡給咖啡吃。

所幸19天後，咖啡終於等到康復的外公、外婆回家，牠一見到飼主，立刻興奮地搖尾巴、在沙發上跳來跳去，還激動地舔吻外婆的臉頰，原本落寞的情緒瞬間開朗了起來，而外婆也在返家後，幫咖啡洗澡、剪毛，並抱著牠在沙發上共度時光。

影片曝光後，立刻引發廣大迴響，不少人都相當心疼咖啡的遭遇，紛紛留言：「牠真的好乖哦，都沒把家裡搞得亂七八糟」、「這狗狗也太乖了吧～沒有無節制地吃狗糧把自己撐著，不到處排便，不拆家，還會自己進籠子睡覺」、「一個狗獨自生活19天，狗狗好堅強呀」、「看到外婆被小狗親親的時候擦眼淚了」、「見到外公外婆那一刻它真的好開心，天哪好乖的寶貝」。