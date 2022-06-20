大陸多地近日調整入境人員隔離政策，縮短入境隔離時間。據《人民日報》不完全統計，北京、湖北、江蘇等地區已由「14天集中隔離＋7天居家隔離」縮短為「7天集中隔離＋7天居家隔離」或「10天集中隔離＋7天居家隔離」。

北京在5月4日調整有關風險人員隔離管理措施，由原本的14＋7調整為10＋7。5月15日，北京再縮短入境隔離時間，對目的地為北京的入境人員實施7天集中隔離＋7天居家隔離的7＋7政策。

江蘇南京市政府服務熱線工作人員表示，現在南京對於在本地有居住場所的入境人員實施7＋7隔離政策，取消了此前7天居家監測要求。除南京市以外，據大陸國務院用戶端小程序顯示，無錫市、常州市等地入境人員的隔離時間已由原先的14＋7調整為7＋7，即7天集中隔離＋7天居家隔離。

據「武漢本地寶」顯示，湖北省武漢市的海外回國人員隔離政策從6月3日起實行新措施。由之前的14＋7調整為7＋7。第一入境地為武漢、且目的地也是武漢的，實行7天的集中隔離醫學觀察＋7天居家隔離醫學觀察。

成都市衛生健康委員會6月15日發布，成都入境人員隔離政策調整相關問題答疑。其中明確成都口岸入境人員閉環管理措施，自6月14日起，對所有從四川省口岸入境人員實行10天集中隔離，解除集中隔離後，由各市(州)閉環接回實施7天居家隔離；目的地為省外的，應閉環送至機場、車站，並提前將相關資訊告知目的地。

廈門作為口岸城市此前在4月曾實施為期一個月的10＋7試點，對部分入境人員減少集中隔離4天。截至目前，入境後目的地為廈門，仍繼續實施10天集中隔離＋7天居家隔離。這意味著，最終目的地是廈門的入境人員，在酒店集中隔離的時間被縮短了4天。