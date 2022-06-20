今年以來，債券市場可說歷經了一場完美風暴，首先是俄烏戰爭推升原物料價格，而大陸為抑制疫情採取強制清零政策，造成供應鏈緊張，皆加劇通膨漲勢，逼得美國聯準會採取激進手段大幅升息，以抑制近半世紀以來最嚴重的通膨，但也引發市場對於經濟衰退的擔憂，導致債券價格大跌，尤其投資級公司債的跌幅，甚至超過2008年的金融海嘯。

不過，施羅德（環）環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，目前債券跌幅已過分反應利空，且從三大指標（基本面Valid、利率Interest、價格Price）來看，債券市場已來到相當具有吸引力的進場點，根據歷史經驗，任3個月多元債券指數波段下跌5％以上，一年後正報酬機率是100％。建議可以環球複合債布局，掌握低點進場時機，創造長期報酬契機。

王翰瑩指出，自二戰以來，總共出現12次經濟衰退，美股跌幅平均中位數為24％。今年截至目前為止，美股尚未反映經濟衰退的狀況，然而今年投資級公司債跌幅已來到12.9％，跌幅甚至超過2008年金融海嘯時的8.7％，顯示債市相較於股市，已有過份反應利空之嫌。

進一步觀察基本面、利率與價格三項指標，王翰瑩說，今年以來債券價格雖大跌，看似危機四伏，其實轉機已現。

首先從基本面來看，歐、美投資等級企業債基本面仍相當穩健，債券投資人關心的利息保障倍數與企業流動性，仍然相當健康，且非投資等級債券的違約率預期維持低檔，反映企業韌性。

在利率方面，王翰瑩預期，隨著俄烏戰爭影響淡化，加上大陸逐漸解封，供應鏈緊俏情況緩解，原物料價格可望止穩。此外，經濟已見趨緩，有助於通膨於第一季觸頂後逐季下滑，可望減緩聯準會升息壓力，目前市場利率亦已反應升息預期，債券市場利率上揚的主升段可能已過，接下來影響聯準會態度的，可能不再是通膨，而是經濟成長議題。

至於在價格方面，王翰瑩表示，根據歷史經驗顯示，多元債指數在3個月內重挫5％以上，僅在金融海嘯與2020年新冠肺炎疫情爆發時出現過；而歷史經驗也顯示，在重挫5％後進場的勝率達100％，尤其今年以來，即使債市震盪，多元債券績效表現仍超越全球投資級企業債與全球公債，顯見此時低點布局多元債券，勝率可望大幅提高。

王翰瑩說，今年債券市場歷經大幅修正後，評價已比股票市場更具優勢，尤其目前美股跌幅尚未反應經濟衰退，但美國及歐洲公司債目前的評價面已處於10年來相對低點，相較於估值仍高的美股，顯然更具吸引力，也更有防禦性。因此，在基本面穩健、利率已反應利空、價格具吸引力三大優勢前提下，債券市場提供更好的低檔布局機會。

以施羅德（環）環球收息債券基金為例，就聚焦歐美全球已開發市場，尋找優質潛力的投資標的，其信用研究與信用主題完全一致，鼓勵深入了解企業經營模式與投資主題的受惠相關程度，目前的布局主題包括地產、數位化、人口老化與醫療保健、綠色運輸、疫情受害/受惠者等，協助投資人掌握不同機會，提供長期高CP值投資，更創造債券投資的完全解決方案。