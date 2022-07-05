美國賓州費城官員和媒體指出，費城兩名警察今晚在班傑明．富蘭克林大道（Benjamin Franklin Parkway）附近中槍，當時有數千民眾在參加國慶日演唱會和觀賞煙火秀。

哥倫比亞廣播公司（CBS）地方電視台CBS3 Philadelphia報導指出，事件發生在當地晚間9時45分，槍聲響起，民眾驚聲尖叫並四處竄逃。

CBS3 Philadelphia引述警局聲明指出，中槍的兩名警察傷勢穩定，目前警方還在追捕槍手。

地方媒體播放的錄影畫面顯示，事發後，民眾急忙逃離班傑明．富蘭克林大道，警方也指示一旁大樓內的民眾就地掩護。

另有民眾告訴美國國家廣播公司（NBC）地方電視台說：「我沒聽到槍聲，但有警察叫我們趕快跑。」

今天稍早，伊利諾州芝加哥郊區高地公園（Highland Park）發生槍擊事件，槍手從屋頂朝街上參與國慶遊行慶典活動的民眾開槍，造成6人喪生、逾36人受傷。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110705