基隆市長選戰目前呈現「四腳督」局面，國民黨參選人謝國樑、時代力量參選人陳薇仲自行宣布於13日晚上舉辦首場市政議題辯論。外界認為，此場辯論會未邀請民進黨籍蔡適應、無黨籍黃希賢，最後恐演變為2人的伸展台。

基隆市長選戰激烈，6月15日陳薇仲宣布參選，謝國樑隨即邀請針對市政議題進行一對一或一對多的深度辯論，隔日陳薇仲親赴謝國樑辦公室，送出承諾書，允諾參與辯論。媒體接獲採訪通知，2人將自行於7月13日晚上7時在基隆火車站南站一樓廣場，針對交通、社會福利議題進行辯論。

不過，外界好奇這場辯論會少了蔡適應及黃希賢，恐演變為2人的政見發表會，並無實質效益。黃希賢表示，即便他與蔡適應皆表達願意參戰市政辯論，但謝國梁仍只與陳薇仲舉辦「2人辯論會」，與其搞「班上的小團體」模式，倒不如回應4座科技園區怎麼蓋？具體細節如何。

對此，謝國樑回應，自從宣佈辯論後，陳薇仲的態度最為積極，因此決定先辦一場2人辨論，作為暖身示範，待日後所有候選人都登記參選完畢後，再舉行第二場市政辯論會。他指出，這次選舉相當激烈，相信透過市政辯論會，「說清楚、講明白」，讓每位民眾都能了解候選人提名的政見。

至於辯論會形式，陳薇仲說，首先會在現場抽籤決定發言順序，第一階段將各自針對社福、交通議題，發表6至8分鐘，接續進入交互詰問。她提及，目前沒有設計第三方提問，希望先讓民眾習慣在公共場合聆聽參選人對於不同議題的市政願景，未來有機會再邀請市民提問。

陳薇仲進一步指出，未來也有意願找蔡適應、黃希賢，或是民眾黨參選人進行一對一辯論，她認為，公辦辯論會只有候選人在電視機前「盍各言爾志」，一對一反而可以就立場、個人價值、市政願景進行清晰辯論，較為深入。