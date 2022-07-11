基隆推動市港再生標竿計畫，將東岸軍用碼頭遷往西岸，立委蔡適應今日前往視察。（陳彩玲攝）

基隆推動市港再生標竿計畫，將東岸軍用碼頭遷往西岸。立委蔡適應今日前往視察，他表示，西11碼頭第一期工程預計提前於9月底完工，目前正和海軍進行搬遷協調。

今日是一年一度航海節，蔡適應在基隆港務分公司總經理高傳凱、海軍參謀長蔣正國等人陪同下，前往西11碼頭視察軍港遷移工程進度，包括西11碼頭第一期工程，西8碼頭和西14、15碼頭的第二、三期工程。

高傳凱表示，第一期工程主要施作艦隊辦公大樓、艦隊生活大樓、會客室、大門等建物，契約期程訂於今年10月前完工，雖遇到COVID-19疫情影響，但在各方努力下提前9月底完工，目前正和海軍進行搬遷協調。

蔣正國指出，基隆扮演北部地區重要防衛角色，新營區仍會命名為威海營區，傳承多年歷史的忠義軍風。另131艦隊新興兵力陸續成軍加入作戰序列，未來沱江級巡邏艦取代錦江級艦後，將更能發揚不對稱戰力，提升海軍制海作戰能力；而海軍各單位營區整合，不僅能提升環境舒適度，也能讓工作效率增加，期盼搬遷工作順利完成後，能再展海軍新氣象。

蔡適應提到，軍港遷移在基隆已討論十數年，但都只聞樓梯響，直到2016年就任立委後，針對此議題提出總質詢，現在終於獲得具體成果，他認為，今天的會勘意義格外重大，要感謝所有基層人員辛勞和默默付出，也提醒第二期工程仍在進行中，夏天天氣炎熱，工程人員務必注意補充水分和足夠休息。

此外，蔡適應進一步表示，基隆市與基隆港、海軍共榮發展，彼此是最密切夥伴關係，關於東4、東5碼頭未來用途，在市港再生標竿計畫下，他將妥慎與各單位溝通協調，並且廣納各方意見，開創港區新未來。