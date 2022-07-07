國民黨基隆市長參選人謝國樑呼籲政府重視正視民意，退回破壞海洋生態的四接方案。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

立法委員蔡適應認為，關於四接方案，台電應加強公民社會溝通。（蔡適應辦公室提供／張志康基隆傳真）

行政院環保署7日舉行協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿專案小組第4次審查會議，最終環評委員會決議要求台電於今年9月30日前補正再審。參選基隆市長的民進黨立法委員蔡適應要求台電應加強公民社會溝通，國民黨基隆市長參選人謝國樑則是要求退回破壞海洋生態的四接方案。

蔡適應指出，他2016年就任立委後就不斷與經濟部、台電就協和電廠的未來進行討論，並成功在2019年讓1號機、2號機除役，由於這是全國最後一座以重油為燃料的發電廠，能源轉型勢在必行，他會繼續堅持3號機、4號機應依照原定計畫於2024年停止運轉。

蔡適應認為，環評是一項專業程序，他尊重環評專家對於協和更新改建新替代的東移方案審查結果，過去歷次專案小組初審會議，他和他的團隊均有參與並發表看法、聆聽大家主張，稍早環評會議結果為「補正再審」，期盼台電加強公民社會溝通。

謝國樑則是表示，台電提出「四接東移」方案仍然會破壞外木山海洋生態，呼籲政府務必要正視民意，退回破壞海洋生態的四接方案。他說，「四接東移」方案但還是要填海造陸高達14.5公頃，新的地點依然會影響6％的珊瑚覆蓋率，問題仍未解決，對於海洋生態環境將造成永久的破壞。

謝國樑強調，基隆人的命也是命，市民安全絕對是第一優先，大型液化天然氣儲存槽一旦發生事故風險，後果將不堪設想，政府在規劃能源政策時，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，呼籲台電應提出兼顧安全與生態保育的方案，保障基隆市民權益。