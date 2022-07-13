基隆市長參選人陳薇仲與謝國樑原定，今日晚間7時於基隆火車站舉辦首場市政辯論會，卻臨時遭台鐵拒絕，上午臨時發布延期通知。陳薇仲、謝國樑紛紛指出，民進黨去年能在同場地進行「四個不同意」宣講，卻不能舉行辯論會，痛批台鐵局雙標。

陳薇仲指出，上週活動籌備期間，團隊有電詢台鐵基隆站，詢問是否可借用南站一樓廣場舉辦市政辯論及市政討論相關活動，台鐵當時回應在不阻礙行人通行空間、不使用站內電源系統，以及架設固定硬體設備等狀況下，即可使用。但11日突接獲台鐵來電告知，上級單位指示政治活動不得於站體周邊辦理，因此不得使用南站一樓空間。

陳薇仲說，後續尋覓其他公開場地處處受阻，只好決定延期。她提及，基隆市其他公共空間的限制與難以親近，其來有自，過去到市府為守護海洋陳情發聲，卻遭以違憲《集會遊行法》舉牌驅趕，顯示本市公共空間還未解嚴，更讓市民畏懼使用。

陳薇仲提及，辦公室向台鐵表示，活動內涵不涉及造勢也未動員群眾，僅就「交通」、「社福」議題討論，並提到過去許多相關活動也在站體周邊舉行，如「四個不同意」宣講、「反萊豬顧健康公投環島列車」啟航、「基隆捷運變劫運」記者會等，但很遺憾台鐵方仍表達強烈反對。

謝國樑則對台鐵提出質疑，去年底民進黨在宣傳四大公投時，市長林右昌浩浩蕩蕩帶著數十位民進黨立委、議員及支持者們，集結在同樣場地進行「四個不同意」宣講，怒批「為什麼民進黨可以，其他政黨就不行？」、「為什麼林右昌可以，其他人就不行？」對於台鐵「雙重標準」、「刻意阻撓」提出嚴厲譴責。對此，台鐵局表示，不回應。