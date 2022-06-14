中央流行疫情指揮中心12日宣布，衛福部長兼指揮中心指揮官陳時中確診，本土疫情延燒引發各界擔憂。國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗表示，陳11日宣稱「疫情穩定」、「政策該宣布的都說了」，故12日停開一天記者會，就在此時陳竟確診，造化弄人彷彿老天爺要陳「親自體會這一遭，才能知道民眾的苦」。此說法引發熱烈討論，網友意見兩極。

楊植斗12日在臉書發文表示，陳時中11日說「疫情穩定」丶「政策該宣布的都說了」，因此12日停開一天指揮中心記者會。但就在這個當下，陳快篩確診，讓他感嘆老天爺的造化弄人，彷彿要讓指揮官「親自體會這一遭，才能知道民眾的苦」。

此說法掀起熱烈討論，獲得超過1200個讚、約200則留言。網友分成兩派，意見兩極。一派認為：「早日康復了陳部長。但願部長在確診期間，能體會一下民眾的辛苦……」「是真的確診？時間點未免太巧合，一切盡在掌握之中！」「陳時中領到了綠粉口中所謂的『無敵星星』？」一派則認為：「畢竟你我都有可能確診，這種事也很難說，少酸為妙」、「確診滿可憐的，雖然不喜歡他這個人，但還是心懷同情」、「他有年紀又有菸癮，大家必須給他祝福」。