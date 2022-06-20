看到桃園市長選戰3位人選 他竟一語道破「共同點」

年底的桃園市長選戰，民進黨新竹市長林智堅將轉戰桃園市長，國民黨推出前行政院長張善政、民眾黨為立委賴香伶。根據媒體今(20日)公布在民進黨決定提名林智堅參選前夕，所做的民調結果顯示，張善政支持度為34%，領先林智堅的29%，雙方差距僅5個百分點。

根據《TVBS》報導，該份民調是由TVBS民意調查中心於本月9至16日晚間18：30至22：00進行的調查，詢問民眾「2022年的桃園市長選舉，如果由民進黨的林智堅、國民黨的張善政與民眾黨賴香伶三人參選，假如明天就是投票日，請問您比較可能投票給哪一位?」結果顯示張支持度為34%，領先林的29%，雙方差距只有5個百分點，賴香伶則為8%，另外28%未決定。

另外，交叉分析顯示，20-29歲年輕選民對張善政（29%）及林智堅（30%）支持度相當，同時也有17%支持賴香伶，高於其他年齡層。50歲以上張善政明顯領先。民調也顯示，如果民進黨是推派陳時中參選桃園，張的支持度為35%，領先陳時中的31%，雙方差距僅4個百分點，另外，賴為8%，有26%未決定。

該份民調共接觸1262位20歲以上桃園市民，其中拒訪為256位，拒訪率為20.3%，最後成功訪問有效樣本1006位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問。