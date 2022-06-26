桃園市大園警分局為提升民眾交通安全意識，25日結合竹圍漁港北岸停車場內「2022小燕鷗賞鳥趣活動」，利用人潮聚集的機會派員上街宣導，藉由傳達民眾正確的知識，了解「路口慢看停、行人停看聽」的重要，降低交通事故發生率。

大園分局表示，據統計交通事故發生地點有近6成在路口，為降低路口事故，交通部去年10月起以「路口安全」為主軸，持續推動四季交安專案第二季，警方也配合自今(111)5月1日起至6月30日止，於轄內各處重要路口，實施交通執法。

大園分局指出，此次執法重點係針對「汽機車不停讓行人及視覺障礙者」、「車輛轉向不暫停讓行人及視覺障礙者優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等5大違規項目加強取締，呼籲駕駛人行經路口時應減速慢行、禮讓行人，行人過馬路也要注意來車，避免發生危險。

此外，警方亦持續針對易造成死傷事故之違規行為，如酒醉駕車、危險駕車(嚴重超速)等，以嚴正執法方式遏止僥倖的駕駛人違規，並再次呼籲駕駛朋友尊重自己及其他用路人的生命安全，「喝酒不開車，開車不喝酒!」，避免荷包損失又造成不必要之傷亡發生。