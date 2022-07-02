高市大寮區1家油品公司1日趁雨天偷排汙水，居民扮演「柯南」蒐證。（高市議員邱于軒提供／柯宗緯高雄傳真）

高市大寮區1家油品公司1日趁雨天偷排汙水，環保局經地方居民通報到場稽查。（高市議員邱于軒提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市大寮區1家油品公司1日下午趁下雨天，偷排儲槽廢水進入灌溉大排，被居民抓報後，立即通報市府稽查，環保局依違反《廢棄物清理法》開罰14.4萬元。國民黨高市議員邱于軒直批，環保局態度消極，應當更認真執法，而地方也質疑罰太輕沒效果。

昨天下午高雄下起滂沱大雨，大寮地方居民扮演「柯南」，直擊在光明路二段1家油品公司有員工偷倒不明液體進入大排，居民一邊錄下影片，一邊怒斥員工「你在排啊！已經想抓你們好久了！」蒐證後立即向環保局檢舉。

環保局指出，經查該員工在廠內清洗貝克桶時，將桶內原裝有水性離型劑（含乳化劑、水蠟等成分），因內容物放置長久產生臭味，因此清洗桶槽後廢液直接排入大寮排水幹線造成汙染，該廠廢液未委託合法清除處理，已違反廢棄物清理法規定，依法裁罰14萬4000元。

「環保局！睡醒了嗎？什麼時候要醒來？」邱于軒不滿直說，近來大寮汙染事件頻傳，嚴重影響居民的生活品質，一件是偷排廢水、另件是非法儲存酸液。她感嘆這兩案都是居民自力救濟查獲的，民眾也憤慨說，「檢舉通報了很多次，但環保局從未積極查辦」。

邱于軒提及，6月22日拷潭里一處空地堆置酸液遭舉報，未料事隔幾天，大寮大排又發生偷排廢水事件，她心情相當無奈，也對環保局早已無言，層出不窮的汙染事件令人氣憤，更有不少人質疑14萬罰太輕。

有網友湧入邱于軒臉書粉專留言，「14萬叫做重罰嗎？那環保局能否說一下，清潔那條排水溝需要花多少錢，又是誰出錢？」、「罰太少根本不怕」、「環保局形同虛設阿」、「好康的建設沒有，歹康都拿去大寮，空氣汙染、汙水要人民忍受多久」。

針對外界批評及質疑，環保局低調回應，感謝議員持續關注環保議題，環保局將秉持勿枉勿縱的精神，持續加強環境稽查工作，守護所有高雄市民的環境品質。