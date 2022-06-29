黃童的母親（中）2022年1月間到台中地院，向柔道教練何聰樂等人求償1803萬。（資料照片）

7歲柔道童遭摔致死教練判9年 童父：太輕了！要一命賠一命

中市7歲黃姓學童，去年4月間到校外上柔道課，教練何聰樂與廖姓學長兩人輪流重摔20多次導致腦死，台中檢方起訴後，黃童因傷重延至同年6月不治，檢方依傷害致死罪併案審理，台中地院今天宣判，依傷害致死罪判何聰樂徒刑9年，可上訴。黃父得知後，當場氣憤地說：「判太輕了」，「要判死刑，一命賠一命」；黃母則表示，無法接受，要提上訴。

黃父到庭聽判略遲，抵達時法官已宣判結束，他得知判刑9年時，氣憤地說：「太輕了，我認為是一命抵一命！他並痛批何男太過分了，完全不認錯！還認為全部是小孩的問題。黃父強調，他不要求錢，他個人一分錢都不會拿 ，就是要那個「王八蛋」死！否則難消他心頭之恨。

黃母則透過民代表示，「無法接受、要提上訴」，至於細節會再與律師研究。

何聰樂自2015年起，在中市豐原體育館教柔道，7歲黃童去年4月8日去學柔道，何在4月21日晚間要求黃童做「摔100次雙吊袖」動作，黃童拒絕，何男改降為50下，黃童依然拒絕，何即對黃童施以「袈裟壓制」，並要求做45下，黃童應允後，何才放開。

黃童累得罵「教練是大笨蛋！」，何怒將黃童過肩摔、丟體拋摔，黃童重傷昏迷造成中樞神經衰竭，有生命危險，恐成植物人，台中地檢署依傷害致重傷害罪起訴，聲明法院加重其刑，而黃童因傷勢嚴重，延至去年6月24日不治，中檢依傷害致死併案，由台中地院審理。

黃母在今年1月間向法院遞狀請求民事損害賠償，要求何聰樂、黃童學長廖姓男童及家長、台中市體育總會柔道委員會、台中市體育總會連帶賠償新台幣1803萬餘元。