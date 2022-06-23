天道盟濟公會八里分會長，綽號「八哥」的林文章，2021年4月，遭43歲槍手蔡易昇在八里區公司附近狙殺身亡，士林地院審理後，23日依槍砲、殺人罪判蔡19年6個月，蔡因確診以視訊方式聽判，認為自己是主動投案，還對不能交保十分不滿。

判決指出，林文章去年4月21日在開發公司旁遭蔡開兩槍狙殺，蔡事後持槍向警方投案，另供出是受天道盟天鳴會會長李宗漢教唆。

蔡易昇另供稱，李答應他若打死林文章，可得500萬酬勞，就算沒死也有200萬，但案發後，李卻已風聲很緊當藉口，前後只給他了170萬元，蔡也不滿跟當時說好的不一樣。

士林地院23日宣判時，蔡因確診，在台北看守所以視訊方式聽判，對判決結果沒有意見，但獲知不能交保，不滿表示自己是投案且已交代一切，為何還要被押，「我應該不需要吧！」

蔡還辯稱自己有精神疾病，20歲就曾前往高雄國軍醫院就診，但不為合議庭採信，判決指出，李宗漢因土方利益糾紛，與林文章結怨，透過手下魏義騰，找來槍手蔡易昇，以200萬代價要求伏擊對方，依未經許可持有子彈、殺人罪，判蔡19年6個月，可上訴，李宗漢、魏義騰涉教唆殺人則另案審理。

士林地院審理天道盟濟公會八里分會長「八哥」林文章遭槍殺命案，今依未經許持可有子彈、殺人等兩罪，判槍手蔡易昇19年6月徒刑；可上訴。幕後主使者天道盟天鳴會會長李宗漢教唆殺人、共犯魏義騰涉案部分，另案審理中。