經濟部統計處今日公布，因應疫情發展，民眾購買民生物資，挹注超市全年營業額近年持續成長，並已連續19年正成長。今年4月疫情驟然升溫，民眾有自煮及存購之需求，致1-4月累計營業額816億元，年增13.4％，預期今年營業額可達2500億元以上。

統計處說明，近年我國超市業者積極展店，透過各式鮮食主題、集點活動強化行銷、結合外送平臺拓展市場等方法，提升消費便利性及客群黏著度，加上近期疫情的推波助瀾下，已成為家庭採買食材的主要來源之一。就綜合商品零售業中的各細業觀察，營收規模向以百貨公司居首，便利商店次之，量販店及超市分居第3、4，但自2020年2-4月COVID-19疫情爆發，民眾存購民生物資需求增加，挹注超市全年營業額達2299億元，年增10.7％；2021年5-8月國內疫情再起，超市全年營業額首次突破2400億元，年增8.0％。

統計處表示，疫情期間因居家上班與社交距離等防疫措施，導致民眾消費傾向出現變化，觀察2020年2-4月、2021年5-8月、2022年4月三段疫情較嚴重時間，民眾外出用餐意願降低，餐館業遭受嚴重衝擊，營業額較上年同期分別減少20.8％、31.6％、6.9％，但同期間因民眾拉長在宅時間、提高自煮頻率而大幅拉升家庭備品庫存水準，超市營業額反而逆勢成長19.5％、24.4％、22.7％，而量販店也同樣有成長，分別增加9.6％、6.0％、12.5％。

統計處也表示，近年超市淡旺季受疫情影響迥異於以往。一般情況，超市旺季多集中於每年7-8月中元普渡、9-10月中秋節烤肉送禮商機，以及12月到隔年2月農曆春節前年貨採買高峰；但因疫情升溫時，民眾對於民生物資需求大增，超市營收在2020年3月、2021年5月及2022年4月等疫情升溫期間，均出現異於往年的高點。

此外，依據財政部營利事業家數統計，超市今年3月底營業家數為2268家，其中以新北市占13.8％居冠，台中市12.9％次之，前六名均為直轄市，占比合計64.6％；觀察超市密度，若以人口計算，以連江縣每萬人就有2.19家居全國首位，宜蘭縣1.80家及新竹市1.51家分居2、3名，金門縣則最少，每萬人僅0.57家超市；若從土地面積觀察，地狹人稠的台北市每百平方公里77.6家最密集，新竹市65.3家次之、嘉義市50.0家居第3，而台東縣家數最少，每百平方公里僅有0.7家。

統計處指出，根據本處「批發、零售及餐飲業經營實況調查」，2020年超市業主要以販售「食品」占47.0％為主，「飲料、菸酒」占19.6％居次，「家庭器具」及「藥品及化粧清潔用品」分居3、4，各占16.3％、8.8％。若與5年前相比，以「飲料、菸酒類」提升3.7個百分點增加最多，主因超市提供飲品選擇多元，成為民眾採買的選擇來源之一。

另外，超市經營困境中，根據本處「批發、零售及餐飲業經營實況調查」顯示，2021年6月超市業者中有69.0％的廠商認為「價格競爭激烈、毛利偏低」及「勞動成本提高」是經營中最大的困境，而「電商搶食市場」占41.4％位居第3；與5年前相比，以「電商搶食市場」增加25.0個百分點最多，主因電商積極拓展生鮮市場版圖，對超市的威脅性日益增加。