長線投資達人王順興，善於從冷門股發掘績優股與轉機股。他對大環境與台股的看法相對樂觀。趁著疫情在家，更是積極研究財報與參加線上法說，尋找下一波的成長股。

今年以來，被「（美國利率）升升不息」搞到「（加權指數）跌跌不休」的台股，讓投資人大嘆「前2年賺的全吐回去了」。悶局不僅於此，國內疫情正處於「黎明前的黑暗」，每日確診數居高不下，許多投資人既出不了門、又賺不到錢，可以想見有多哀怨。

這時，股市的大戶在忙什麼呢？也和大多數人一樣哀怨嗎？被問到這個問題時，曾於投顧業服務多年的長線投資達人王順興先是給了個逗趣答案：「除了打掃、做家事，我還在自家後院種起菜來……。」

雖然有些半開玩笑的味道，但多少感覺得出來，即使今年以來盤勢烏雲罩頂，但這位專挑長線好股的台股贏家仍是一派輕鬆。只不過，他的輕鬆，是基於一種認真嚴謹的態度，一種「不因盤勢沉悶而忽略日常功課」的投資態度。

「投資機會隨時上門」從台股基本面、大環境下工夫

「這段時間，較少機會當面拜訪公司或參加法說會，於是，在家研究財報、上網聽法說，就成為最重要的功課。」其實，從基本面發掘具投資價值的好股，是王順興多年來未曾間斷的工作，別人覺得枯燥乏味，他卻甘之如飴。

甘之如飴，是因為認定「投資機會隨時可能再度上門」。至於這個認定，同樣的，來自於他在這段期間不斷地反思與分析。

王順興提出他的分析層次，首先，是確認基本面結構未遭破壞。他表示，過去兩年台股能一路上攻的原因，除了因疫情帶起的全球大資金潮，最重要的是台灣企業、尤其是科技業的體質被認同。其中，新科技引發的新需求，加上美中貿易戰造成的供應鏈調整，讓台灣科技業已有脫胎換骨的長期潛力，「這個基本面的變化，不會因股價一時的回檔而改變。」

再者，就是分析大環境「折磨」的長度與力度。他認為，今年的回檔主要來自美國彌補過去撒太多錢的弊端，尤其造就了通膨這隻怪獸後，必須大舉回收資金。但他預估，即使下半年美國CPI（消費者物價指數）開始緩降，但要回到聯準會設定的2％，幾乎是不可能的事，「只是從高通膨降為中度通膨而已。」

影響所及，全世界從1980年代起利率走跌、通膨受控的趨勢，可能從今年起扭轉，進入「大通膨時代」，「未來除了新冠病毒，通膨也會與我們共存很長一段時間，但短期內不至於出現停滯性通膨」。