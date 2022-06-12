新北市12日靠著林盛恩7局僅被敲1支安打，繳出生涯首場完封勝，助隊以3比0擊敗桃園市，完成玉山盃2連霸，賽後總教練周宗志給林盛恩打了100分的成績，但後來想把這座冠軍獻給這一年來陸續過世的父親及教練陸永茂時，周總也忍不住淚崩。

新北市林盛恩此役表現威風八面，雖然一下場就先被敲安，但他很快回穩，連續讓桃園市打者18上18下，直到7局上才讓代打的陽念希因失誤上壘，最終用91球完投7局，繳出僅被敲1安、投出5次三振，無失分好投。

對於林盛恩的表現，周宗志直接給了100分的成績，「他今天投到中間時腳就有點抽筋，防護員協助伸展後有好轉，我也告訴他分數沒拉開要撐住，很高興他做到了。」

面對陣中有多名高一球員的桃園市，雖然新北市賽前評估勝算較高仍不敢鬆懈，牛棚已有投手隨時做好準備，好在林盛恩抽筋狀況好轉，在用球數不多的情況下決定讓他續投。

「今天能壓制桃園完全是盛恩的功勞。」周宗志認為，林盛恩此役雖然最快球速僅148公里、均速約146公里，但控球十分理想，「速球、變化球的控制有達到配球效果，這是整場比賽做最好的地方。」

林盛恩在預賽時僅出賽1場，中間沒出賽時，晚上睡覺前都會回想比賽的情境，用意象訓練維持著比賽的感覺。他也給自己打了101分的成績，他開玩笑說：「一定要比教練多1分。」

林盛恩表示，自己在4局投完時右腳整隻抽筋，也因為今天身體狀況沒那麼好，改變投球策略投給對方打，但最後賞給對手「再見三振」，他不好意思的說：「最後一個打者有催一下，因為想要表演再見三振。」

新北市拿下這1冠也拿下U18世界盃中華隊組訓權，賽後周宗志想把這一冠獻給在天上的父親跟陸永茂，提到2人時他也忍不住落下男兒淚，他哽咽地說：「最大的遺憾就是我在冠軍的時候，這兩個對我最重要的人沒辦法來現場，看我拿這一冠，他們兩個在這一年中陸續都離開，我想要把這座冠軍獻給他們。」