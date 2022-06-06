今年4月COVID-19疫情驟然升溫，經濟部6日表示，民眾自煮及囤購風潮再次發酵，致1至4月超市營業額累計來到816億元，年增13.4％，預期今年營業額可達2,500億元以上，續創佳績。經濟部表示，近年我國超市業者積極展店，透過各式鮮食主題、集點活動強化行銷、結合外送平臺拓展市場等方法，提升消費便利性及客群黏著度，加上近期疫情的推波助瀾下，已成為家庭採買食材的主要來源之一。就綜合商品零售業中的各細業觀察，營收規模向以百貨公司居首，便利商店次之，量販店及超市分居第3、4，惟2020年2至4月隨COVID-19疫情爆發，民眾掀起一波民生物資囤貨潮，挹注超市全年營業額達2,299億元，年增10.7％，增幅居冠，營收規模超越量販店的2,287億元，排名躍升為第3；2021年5至8月國內疫情再起，超市全年營業額首次突破2,400億元，年增8.0％，增幅再度掄元，已連續19年正成長。疫情衝擊餐館業，消費行為移轉至超市及量販店：疫情期間因居家上班與社交距離等防疫措施，導致民眾消費傾向出現變化，觀察2020年2-4月、2021年5-8月、2022年4月三段疫情較嚴重時間，民眾外出用餐意願降低，餐館業遭受嚴重衝擊，營業額較上年同期分別減少20.8％、31.6％、6.9％，惟同期間因民眾拉長在宅時間、提高自煮頻率而大幅拉升家庭備品庫存水準，超市營業額反而逆勢成長19.5％、24.4％、22.7％，而量販店亦同樣迎來亮眼成長，分別增加9.6％、6.0％、12.5％。經濟部表示，超市旺季多集中於每年7至8月中元普渡、9至10月中秋節烤肉送禮商機，以及12月到隔年2月農曆春節前年貨採買高峰；惟疫情升溫時，民眾對於民生物資囤購需求大幅增加，超市營收在2020年3月、2021年5月及2021年4月等疫情升溫期間，均出現異於往年的高點。