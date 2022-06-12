北京天堂超市酒吧疫情再擴大，截至今（12）日15時，已累計166例感染者，足跡遍布北京14個區和經濟技術開發區。官方表示，此群聚疫情來勢兇猛，仍存在外溢擴散風險，防控難度超越上一波疫情，將繼續排查酒吧、KTV、網吧（網咖）等重點行業區域。

中新社報導，北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰在今日舉行的記者會上表示，從9日0時至今日15時，涉及天堂超市酒吧聚集性疫情，累計報告166例感染者。其中，到訪酒吧人員145例，酒吧工作人員2例，到訪人員的續發關聯人員19例。總計166例感染者，涉及14個區和經濟技術開發區。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，北京朝陽區天堂超市酒吧規模聚集性疫情來勢兇猛，防控難度超越新發地批發市場聚集性疫情及上一波疫情，目前仍存在外溢擴散的風險。

徐和建指出，朝陽區是當前疫情防控的重中之重，要做好陽性感染者和密接者流調管控等工作，做好區域核酸篩查工作，確保不漏一人。他也說，北京將繼續做好重點人群、重點行業、重點區域核酸篩查，繼續排查酒吧、KTV、網吧風險隱患和關聯風險，加強生活性服務業從業者等群體的防疫管理。

目前，北京官方正在對天堂超市酒吧進行進一步的疫情調查，呼籲6日以來到訪過天堂超市酒吧的人員，接到健康寶彈窗提示人員立即向社區報告，配合落實各項防控措施。