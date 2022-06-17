中國大陸昨（16日）新增64例新冠肺炎本土案例，包括23例確診個案、41例無症狀感染者。
本土確診方面，北京11例、內蒙古6例、遼寧4例、上海2例，其中含2例由無症狀感染者轉為確診（北京1例、內蒙古1例）；本土無症狀感染者方面，內蒙古13例、吉林6例、遼寧5例、上海2例、河北1例、廣西1例、四川1例、雲南1例。
另據北京衛健委通報，當地再增22例本土感染，確診個案及無症狀感染者分別佔11例，其中21例感染者均涉及天堂超市酒吧。
中國大陸昨（16日）新增64例新冠肺炎本土案例，包括23例確診個案、41例無症狀感染者。
本土確診方面，北京11例、內蒙古6例、遼寧4例、上海2例，其中含2例由無症狀感染者轉為確診（北京1例、內蒙古1例）；本土無症狀感染者方面，內蒙古13例、吉林6例、遼寧5例、上海2例、河北1例、廣西1例、四川1例、雲南1例。
另據北京衛健委通報，當地再增22例本土感染，確診個案及無症狀感染者分別佔11例，其中21例感染者均涉及天堂超市酒吧。
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