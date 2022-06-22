疫情回歸正常生活，2022年台北國際食品系列展也首度回到6月檔期，今日(22)於南港展覽1館及2館開幕，共匯聚23國1097家參展商，使用3105個攤位，規模較去年成長1.3倍。參與廠商涵蓋整個產業供應鏈，有食品加工／包裝機械、包裝材料與餐飲設備等。

總統蔡英文、立陶宛農業部政次Mr. Egidijus Giedraitis貴賓，連同產業界的台灣食品暨製藥機械工業同業公會理事長王健蒼、台灣包裝協會理事長廖本泉、主辦單位外貿協會董事長黃志芳等，出席支持開幕典禮。

台北國際食品展向來有濃厚異國風，這次共設有18國國家館，展出各地精選特色食飲品文化。第二屆參展的立陶宛館，現場聯合中華穀類食品工業技術研究所，以及吳寶春、武子靖兩位世界麵包冠軍，使用立陶宛的麵粉製成多種烘焙產品並提供現場試吃。

另外，美、日、韓等熱門館則帶來精釀啤酒、高品質人蔘、特選咖啡豆、頂級進口肉品等各國珍饈。

台灣食品加工機械和包裝機械享譽國際，今年機械設備重要指標大廠包含安口機械、金瑛發機械、國倉機械以及百城機械，加上兆酆機械、益芳封口機、奇美企業以及本源興等包裝大廠都有參加。

主辦單位表示，針對受邊境管制無法來台的國際買主，辦理國際食品通路商線上採購日、清真食品採購洽談會、以及食品包裝機商機日視訊洽談會，深化國內業者與國際買主鏈結。

2022年台北國際食品系列展於6月22日至25日展出，展覽前三日限食品餐飲專業人士入場，並於6月25日開放民眾購票入場，每張票價新台幣300元，一票可通行全館，須遵守入場防疫措施。