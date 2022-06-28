帝圖(6650)6月26日舉辦春季拍賣會，其中，「百年一遇、敵國之富-再續大風堂秘藏」專題15件作品再次100％成交，專題成交金額超過5000萬元，該專題當中大風堂自用印方介堪篆刻「老棄敦煌」方章，以新台幣900萬元落槌，一舉刷新張大千字用印拍賣市場紀錄。整體而言，「近現代及古代書畫」專場成績斐然，拍品齊白石傳世佳作《滕王閣寫景圖》，以新台幣2500萬元落槌，都將挹注公司6月及第二季營收。

「百年一遇、敵國之富-再續大風堂秘藏」專題為本次「近現代及古代書畫」專場中的重要亮點，繼今年3月帝圖迎春拍大風堂秘藏專題成交金額超過1億元，帝圖春拍又獲藏家再度信任託付，共15件拍品成交逾5000萬萬元。其中LOT 3041大風堂自用印方介堪篆刻封門青田平頂「老棄敦煌」方章競標過程精彩熱絡，自60萬元起拍，多組買家持續追價至900萬元落槌，突破3月迎春拍大風堂自用印「五四1965」方章810萬元落槌紀錄，並再次刷新張大千自用印世界紀錄。

專題另有LOT 3042石濤、張大千(題跋)《黃山圖》卷，自120萬元新台幣起拍，以新台幣960萬元落槌；以及張大千留贈張保羅作品LOT 3046張大千《日本天橋立圖》，以1200萬元落槌，帶動現場熱烈競價氣氛。

此外，本次春拍集結眾多精采佳作，指標性拍品持續譜寫市場全新紀錄。由開創齊風、百年巨師-LOT 3038齊白石《滕王閣寫景圖》傳世佳作獲得市場青睞，以2500萬元落槌。場內亮點亦包含「李秋君七弟李祖萊寶藏書畫文房供石」專題，LOT 3059 大風堂供石奇石骨相供石擺件，自10萬起拍，場內踴躍追價至300萬元落槌，成交倍數達30倍，創下張大千供石台灣拍賣紀錄。

帝圖表示，本次春拍眾多珍品齊聚精彩紛呈，台灣生貨持續吸引買家踴躍參與競拍，屢創拍賣佳績與刷新拍賣紀錄，顯示後疫情時代書畫及藝術拍賣市場信心回溫。