知名網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」的人氣女成員Aries艾瑞絲（盧昕妤），過去曾是實習老師，因為一次教學實習更被網友封為「最美英文老師」，甜美外型和魔鬼身材讓她轉型網紅後圈粉無數；艾瑞絲最近突然把留了29年的長頭髮剪掉，怕大家看膩直接剪到耳下3公分，成果意外的適合，但部分長髮控粉絲難過地表示「誰說膩的」。

艾瑞絲加入反骨男孩後，變得更大方展現前凸後翹的身材，讓粉絲看到甜美外表下性感的另一面；而艾瑞絲多年來都是招牌長髮，今（24日）驚喜在IG發文，貼出換了新造型的美照，居然把留了29年的長頭髮直接剪到耳下3公分，她自己也說是歷史性的一刻，還俏皮地說「大家都看膩了」。

事後艾瑞絲透露是找來知名髮型師Andy老師的兒子Desmond操刀，幫她剪掉多年長髮和換個新造型，成果出爐讓她更清純甜美，活脫是個學生妹，她也直說「我好喜歡」；她的許多好友都跳出來激讚新造型，「哇哇哇！！好看耶！！」、「短髮好看，很適合」、「高顏值才能駕馭」、「好有氣質」。

而艾瑞絲的廣大粉絲也都被女神短髮模樣電暈，幾乎再次戀愛了，「怎覺得你這樣正3千倍」、「短髮很清爽，好看」、「根本《七龍珠》18號」、「短髮挺好看的，風格完全和以前不同」；但也有長髮控看到很傷心，直呼「誰說膩的」、「我會等艾瑞絲頭髮變長的」。