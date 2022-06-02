這技術比在百元剪髮剪還差？有名人妻留了12年的長髮造型，下定決心要剪成短髮造型，和理髮店設計師約好時間後，在理髮店也不斷提醒設計師，自己很在意髮尾捲度與方便整理，結果出爐後，髮尾會亂翹，染髮的髮色像是「染髮後褪色的顏色」，像設計師友人詢問，得到的答案都是「頭髮被剪壞了」。

一名人妻在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示長髮造型留了12年，下了很大的決心打算剪成短髮造型，事前也傳了1張圖給設計師，表示要剪成那種短髮造型，她與設計師約好時間過去後，當天也不斷向設計師表示很在意髮尾捲度與方便整理，但設計師卻向她強調「不需要燙髮有自然捲」，於是便改成染髮。

對於染髮顏色，人妻要求「亮色」、「不偏黃」，但設計師卻挑選灰色，經過一陣處理後，她表示短髮髮行後方會亂翹，髮色也差很多，像是染髮褪色的樣子，她也問了2位離職設計師朋友，都向她表示頭髮被剪壞了。

人妻後來又回去找了設計師理論，並要求找另一位可以作主的設計師，她把所有問題提出，得到的回應是，剪髮的部分可以再處理，但一就會亂翹，要等頭髮長了再剪；染髮的部分會有色差，但要她自己抓圖給設計師看；設計師堅持不燙髮改染髮，這部分會再教過便帶過不討論細節。

人妻對於該髮型店的處理方式與態度感到不滿，並認為對方的態度是「就剪這樣了反正也沒辦法補救不然妳能怎麼樣」，她也不想重染，氣得離開，對於店家「無所謂」的態度，她不想再浪費時間折磨自己。

貼文一出，網友紛紛留言表示「做這麼大的改變，還是要找熟識的設計師」、「幫你默哀3秒」、「要嘛燙捲要嘛燙直就這樣兩種方法了」、「頭髮被剪得有夠毛躁這一定是剪傷了」、「天啊！這技術，比我在百元剪髮剪的還差」、「這會不會是剛出師的」、「剪這樣，很像是剪短留長後的尷尬期，這技術太糟糕」。