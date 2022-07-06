台中市東區、南區，近期不少轄內民眾反映，常聽刺耳的引擎聲及轟隆隆的排氣管聲響，嚴重妨害居住安寧，警三分局為維護轄內居民生活品質，特別聯合環保及監理機關，5日晚間規畫執行「環、警、監聯合稽查」，總計攔檢4輛不合格車輛，共開出近9300元罰單，誓要還「靜」於民。

警方協調環保局、監理站等權管單位，於南區五權南路與復興路3段周邊，規劃執行「環、警、監聯合稽查」專案勤務，警方攔檢非法改裝噪音車輛，帶往環保局設置檢測站實地檢測，經由儀器設備檢測計有4輛不合格車輛，環保局現場即依噪音管制法第26條規定告發，共計將處9300元罰鍰，且後續仍將要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止。

警方表示，非法改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下的罰鍰，並責令檢驗，而非法改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上24000元以下的罰鍰。

另外，警方結合「取締酒後駕車暨防制危險駕車」專案勤務，於周邊路段實施封閉式路檢，以遏止酒後駕車惡習，避免酒駕交通事故的發生。警分局長楊川呼籲，警方執法無假期，將與環保局、監理站單位共同執行取締噪音改裝車聯合稽查工作。

另針對民眾反映噪音車輛常行駛區域或危險駕車路段，將規劃勤務加強巡邏查察，主動攔查非法改裝噪音車輛，蒐證後通報環保機關，通知車主到案檢驗，嚇阻心存僥倖者改裝車輛、競速危駕，還給居民安寧的居住空間及用路人安全。