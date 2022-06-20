國民黨基隆市長參選人謝國樑日前提出舉辦「市政公開辯論會」，另3名參選人先後表態參與。謝國樑今日表示，大家有共識絕對是好事，並提議找基隆在地電視台主辦，盼能順利促成。

謝國樑日前邀請時力提名參選基隆市長的市議員的陳薇仲，就市政議題進行深度辯論，之後並再邀其他參選人一同參與。昨日民進黨參選人、立委蔡適應表示，樂意參與，他認為，透過辯論能讓市民更了解基隆的進步與未來。無黨籍參選人黃希賢也表態，「不畏戰、不怯戰」，樂見其成。

謝國樑今日上午表示，目前各參選人皆有意願參與辯論會，絕對是一件好事，且深具意義，將會是基隆史上第一場「政策辯論會」。他提及，應找具公信力的媒體單位作為主辦方，建議找在地中嘉電視台，主要是中嘉過去有辦理政見發表會的經驗，也充分瞭解基隆在地議題，相當適合擔任主辦單位。

此外，謝國樑建議，辯論會可邀請深耕在地媒體人擔任提問人，如三大報及資深地方記者都是合適人選。他強調，這是第一次，要慎重進行，自己會盡快走訪吉隆電視、中嘉新聞台，期望能順利促成。