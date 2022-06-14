國民黨立委蔣萬安雖率先宣布參選，多項民調卻顯示其選情有危機甚至被超越；反觀獲市長柯文哲力挺的副市長黃珊珊，始終佔有一定支持度，柯用「白癡」等字眼重批蔡政府防疫政策，更對深藍族群的味，讓「棄保」說甚囂塵上。港媒評論指出，在一份最新民調中，黃竟能以31.1%勝過蔣的30.7%，顯示雙方旗鼓相當，而蔣風格偏軟又受國民黨招牌所累，選情相當危險。

香港媒體《中評社》今日（14）評論表示，柯文哲上月30日表態「黃珊珊不會代表民眾黨參選」，隔天蔣萬安就以「我不會背棄栽培我的政黨」，暗諷黃珊珊曾待過新黨、親民黨，目的是想形塑黃「背叛藍營」的色彩，並強調自己才是「正藍」，順便把柯擄獲的藍營粉絲搶回來。

評論分析，造成蔣萬安目前弱勢的關鍵原因，就在於蔣打綠力道太弱，相較於柯文哲以「白癡」等強烈字眼重批蔡政府防疫政策，獲得一票深藍支持者拍手叫好，甚至連帶讓黃珊珊聲勢水漲船高，加上黃本身深藍、軍系的背景，蔣在深藍這塊把握度相當低。

評論指出，《震傳媒》13日公布的民調中，黃珊珊有近3成的支持度，甚至在林佳龍代表民進黨參選時，黃更以31.1%勝過蔣萬安的30.7%，雖不排除機構效應，但折射出的卻是蔣、黃旗鼓相當。值得注意的是，蔣靠國民黨招牌節流，而黃是則是藉防疫開源，藍綠支持者都有流向黃的跡象，在在讓蔣的選情堪憂。