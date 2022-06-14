確診者遺體24小時內火化，家屬無法見到最後一面，爭議持續延燒。對此，前衛生署長楊志良今（14）日表示，自己很早之前就建議，屍袋可以一半透明，讓家屬可見最後一面，但現在一切都是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說了算數，痛批「陳時中獨裁，我們的政府哪裡民主？」

有意爭取國民黨高雄市長提名的楊志良今天南下高雄拜會高雄市議長曾麗燕，媒體問及關於確診者遺體24小時內火化爭議，楊志良談到，對於自己的親人，不能見最後一面，就連世界衛生組織都沒有這一套作法。

楊志良指出，他曾建議屍袋如果用透明的話，至少可讓親人見最後一面，況且世衛組織都講了，各國的宗教、民俗、社會習慣不一樣，不管是禱告念經，還是讚美阿拉都可以。

楊志良痛斥，但是在台灣，陳時中獨裁，「我們這個政府哪裡是民主？你們所有綠營的立委，我一個人跟你們所有人的辯論，什麼叫民主？這不是獨裁嗎？哪一件事情不是他（陳時中）說了就算？」