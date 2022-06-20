陳時中解隔未出席記者會　羅一鈞揭原因：他兩條線

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天解隔離，不過下午的疫情記者會他沒有出席，指揮中心代理發言人羅一鈞證實，陳時中今快篩仍呈現陽性，且還是有一些輕微咳嗽，因此持續居家辦公，透過視訊開會掌握疫情發展。

羅一鈞表示，根據解隔離標準，其實不用在隔離的最後一天做快篩；就算快篩驗出陽性，也不用延長隔離天數。陳時中之所以沒出席，是因自行採取較高防疫標準，以免疫情影響現場媒體及其他出席記者會的人。

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