本土疫情延燒，衝擊民進黨年底選情。根據入口網站《Yahoo奇摩》桃園市長最新民調，46.1％民眾看好國民黨提名的行政院前院長張善政能擔任桃園市長，遠超過民進黨籍新竹市長林智堅的17.2％與衛福部長陳時中的6.3％，至於民眾黨參選人、立委賴香伶的支持度則與陳時中差距極小。針對張善政看似大好的民調結果，有網友警示「參考就好」。

對於桃園市長選情，《Yahoo奇摩》9日發起網路投票民調，以「你看好誰能擔任桃園市長」為題詢問廣大網友看法，投票時間為6月9日至13日，截至13日止，有2萬6700多名網友投票，共列出5個選項，有國民黨提名的張善政、民眾黨提名的賴香伶，以及可能代表綠營參選的林智堅、立委鄭運鵬和陳時中。

張善政得到了46.1%的支持度，奪得第一，遠超過第二名的林智堅（17.2%），第三名陳時中為6.3%、第四名賴香伶5.2%、第五名鄭運鵬4.0%，不知道/沒意見者21.2%。

值得注意的是，該民調也詢問「年底縣市長選舉，你看好哪一個政黨可以贏得比較多縣市首長大位」，國民黨得到45.1%居冠、民進黨24.6%居第二，第三名則是民眾黨7.7%；而第三題「年底縣市長選舉，你是否會去投票」，則有高達61.8%的民眾表示一定會去投票。

針對藍營和張善政支持度遙遙領先，不少網友警示，「別忘了民進黨治國不會，選舉最會」、「網路使用群眾占比一定會有機構效應」、「參考就好」；也有網友對於張善政的民調結果直言，「看看就好，如果真有這麼好，為何不拒絕徵召、辦理初選，讓人心服口服？」