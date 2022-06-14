外傳民進黨立委羅致政有望參選新北市長，新北市長侯友宜今（14）日上午出席警察節活動時，媒體詢問對此有何看法及是否宣布連任。侯友宜未正面回應，表示現階段仍是把防疫及市政做好。

侯友宜說，現在是市長身分，疫情雖有舒緩，但新北市確診人數仍多的時刻，他一定不忘守住防疫，能夠穩定下降，讓人民回到正常生活；同時也要把市政工作做好，因為一定要衝刺，達成在4年前對市民的承諾。所以，現階段是他對市政、對防疫全面的衝刺，把事情做好的時刻。

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